Пользователи клавиатуры Corsair пожаловались на странную проблему

Некоторые пользователи клавиатуры Corsair K100 столкнулись со странной проблемой — устройство само произвольно набирает текст, который ранее напечатал владелец. Об этом сообщает портал ArsTechnica.
Оказалось, что первые случаи такого поведения клавиатуры были зафиксированы еще в августе 2022 года. Тогда один из пользователей Corsair K100 пожаловался, что его устройство печатает текст, который он набирал до этого, причем временной диапазон может составлять как пару дней, так и пару недель.
Некоторые пользователи решили, что всему виной кейлоггер — специальная программа, которая фиксирует нажатия клавиш. Их часто используют киберпреступники для получения паролей и иных конфиденциальных данных с компьютера жертвы. Однако производитель Corsair заявил, что ошибка кроется в работе прошивки. Неизвестно, сколько единиц Corsair K100 были подвержены багу. Сообщается, что некоторым пользователям помогает очистка памяти клавиатуры, другим же остается ждать исправления ошибки, либо купить новое устройство.