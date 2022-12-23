Пользователи клавиатуры Corsair пожаловались на странную проблему

Некоторые пользователи клавиатуры Corsair K100 столкнулись со странной проблемой — устройство само произвольно набирает текст, который ранее напечатал владелец. Об этом сообщает портал ArsTechnica.

Фото: Corsair Corsair

Оказалось, что первые случаи такого поведения клавиатуры были зафиксированы еще в августе 2022 года. Тогда один из пользователей Corsair K100 пожаловался, что его устройство печатает текст, который он набирал до этого, причем временной диапазон может составлять как пару дней, так и пару недель.