В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Баг в клавиатуре популярного бренда заставляет ее самовольно набирать текст

Газета.Ru

Некоторые пользователи клавиатуры Corsair K100 столкнулись со странной проблемой — устройство само произвольно набирает текст, который ранее напечатал владелец. Об этом сообщает портал ArsTechnica.

Пользователи клавиатуры Corsair пожаловались на странную проблему
Фото: CorsairCorsair

Оказалось, что первые случаи такого поведения клавиатуры были зафиксированы еще в августе 2022 года. Тогда один из пользователей Corsair K100 пожаловался, что его устройство печатает текст, который он набирал до этого, причем временной диапазон может составлять как пару дней, так и пару недель.

Некоторые пользователи решили, что всему виной кейлоггер — специальная программа, которая фиксирует нажатия клавиш. Их часто используют киберпреступники для получения паролей и иных конфиденциальных данных с компьютера жертвы. Однако производитель Corsair заявил, что ошибка кроется в работе прошивки. Неизвестно, сколько единиц Corsair K100 были подвержены багу. Сообщается, что некоторым пользователям помогает очистка памяти клавиатуры, другим же остается ждать исправления ошибки, либо купить новое устройство.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители