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13 минут назад

Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса

Газета.Ruиещё 1

Компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт по отслеживанию перемещения Санта-Клауса.

Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Радар Санта-Клауса» впервые заработал в 2004 году, и каждый год Google продолжает традицию. Сервис позволяет не только видеть историю перемещения Санта-Клауса в режиме реального времени, но и узнать, сколько подарков «раздал» мифический персонаж.

Кроме того, на сайте имеются фотокарточки мест, которые Санта уже посетил и его текущее расстояние от местоположения пользователя. Также пользователи могут запустить на сайте мини-игры, посвященные рождеству и Санта-Клаусу.

Последняя ожидаемая точка в маршруте Санта-Клауса — Северный полюс.

Наука и техника,Google,
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