Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса

«Радар Санта-Клауса» впервые заработал в 2004 году, и каждый год Google продолжает традицию. Сервис позволяет не только видеть историю перемещения Санта-Клауса в режиме реального времени, но и узнать, сколько подарков «раздал» мифический персонаж.