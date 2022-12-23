Заявка на регистрацию бренда «Кротовуха» подана в Роспатент

Столичный предприниматель подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Кротовуха». Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

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Согласно заявке, новый товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 32, 33, 35 и 37, что позволяет производить и продавать под этим брендом спиртовые настойки, медовухи, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.

По информации Роспатента, заявку подал индивидуальный предприниматель Антон Вячеславович Семенов.