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46 минут назад

Заявка на регистрацию бренда «Кротовуха» подана в Роспатент

Агентство «Москва»

Столичный предприниматель подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Кротовуха». Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Заявка на регистрацию бренда «Кротовуха» подана в Роспатент
Фото: UnsplashUnsplash

Согласно заявке, новый товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 32, 33, 35 и 37, что позволяет производить и продавать под этим брендом спиртовые настойки, медовухи, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты.

По информации Роспатента, заявку подал индивидуальный предприниматель Антон Вячеславович Семенов.

Ранее СМИ сообщали, что в социальных сетях стали набирать популярность рецепты алкогольных настоек на мертвом кроте, которые называют «кротовухой». Роспотребнадзор, в свою очередь, призвал не пробовать такой напиток из-за риска заражения инфекциями и глистами.

Наука и техника,Антон Семенов,Роспатент,Роспотребнадзор,
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