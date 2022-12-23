"Известия": в Россию вернулись ноутбуки мировых брендов

В ноябре-декабре поставки ноутбуков известных мировых брендов, приостановленные весной 2022 года, возобновились. Об этом пишет газета "Известия".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Сергей Мамонтов/РИА Новости

В частности, в страну начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus. Как подтвердил изданию сотрудник одного из ритейлеров, параллельный импорт гаджетов налажен. Вместе с тем, по словам менеджера одного из онлайн-ритейлеров, сложности возникают только с поставками HP.