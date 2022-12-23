"Известия": в Россию вернулись ноутбуки мировых брендов

В ноябре-декабре поставки ноутбуков известных мировых брендов, приостановленные весной 2022 года, возобновились. Об этом пишет газета "Известия".
В частности, в страну начали массово завозить ноутбуки HP, Lenovo, Asus. Как подтвердил изданию сотрудник одного из ритейлеров, параллельный импорт гаджетов налажен. Вместе с тем, по словам менеджера одного из онлайн-ритейлеров, сложности возникают только с поставками HP.
"Известия" убедились, что в фирменном интернет-магазине Lenovo возобновились продажи ноутбуков. Портативные компьютеры в онлайн-магазине GalaxyStore тоже доступны для покупки. Ритейлеры и дистрибьюторы не могли ранее наладить поставки ноутбуков по параллельному импорту из-за смены курса валют и непредсказуемой конъюнктуры на рынке, указала газета. Накануне сообщалось, что в Минске начались продажи ноутбука H-book MAK4, за производство которого отвечает белорусская компания "Горизонт".