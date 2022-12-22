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46 минут назад

Биологи обнаружили, что ради прозрачности стеклянные лягушки прячут свою кровь в печень

Газета.Ru

Ученые из Университета Дьюка обнаружили, что стеклянные лягушки увеличивают свою прозрачность во время сна, временно "пряча" красные клетки крови в своей печени.

Биологи обнаружили, что ради прозрачности стеклянные лягушки прячут свою кровь в печень
Фото: Matthias Graben/Global Look PressMatthias Graben/Global Look Press

Исследование опубликовано в журнале Science. Hyalinobatrachium fleischmanni — вид тропических лягушек с полупрозрачной кожей. Так как эти лягушки спят днем, им необходима маскировка от потенциальных хищников. Прозрачность позволяет им маскироваться под листья, на которых они спят.

Используя цветные фотографии для отслеживания прозрачности животных и фотоакустические изображения для отслеживания движения эритроцитов у живых лягушек, ученые обнаружили, что стеклянные лягушки становятся на 34–61% более прозрачными во время сна.

Как выяснили авторы, для этого животные удаляют 89% своих эритроцитов из кровообращения и "прячут" их в печени во время сна без каких-либо вредных сосудистых или метаболических эффектов. Когда лягушки просыпаются и становятся более активными, количество эритроцитов в циркуляции значительно увеличивается. Ученые пока не открыли механизм, управляющий перераспределением эритроцитов у стеклянных лягушек.

Неясно, может ли стеклянная лягушка стать прозрачной, спрятав эритроциты, в присутствии хищника. Кроме того, высокая концентрация эритроцитов у большинства позвоночных привела бы к закупорке сосудов. Обнаружение адаптации, которая позволяет лягушкам избежать тромбоза, поможет в разработке новых антикоагулянтов или других сердечно-сосудистых препаратов.

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