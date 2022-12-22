Биологи обнаружили, что ради прозрачности стеклянные лягушки прячут свою кровь в печень

Ученые из Университета Дьюка обнаружили, что стеклянные лягушки увеличивают свою прозрачность во время сна, временно "пряча" красные клетки крови в своей печени.

Фото: Matthias Graben/Global Look Press Matthias Graben/Global Look Press

Исследование опубликовано в журнале Science. Hyalinobatrachium fleischmanni — вид тропических лягушек с полупрозрачной кожей. Так как эти лягушки спят днем, им необходима маскировка от потенциальных хищников. Прозрачность позволяет им маскироваться под листья, на которых они спят.

Используя цветные фотографии для отслеживания прозрачности животных и фотоакустические изображения для отслеживания движения эритроцитов у живых лягушек, ученые обнаружили, что стеклянные лягушки становятся на 34–61% более прозрачными во время сна.

Как выяснили авторы, для этого животные удаляют 89% своих эритроцитов из кровообращения и "прячут" их в печени во время сна без каких-либо вредных сосудистых или метаболических эффектов. Когда лягушки просыпаются и становятся более активными, количество эритроцитов в циркуляции значительно увеличивается. Ученые пока не открыли механизм, управляющий перераспределением эритроцитов у стеклянных лягушек.