Ученые зафиксировали трехкратный рост микропластиковых отложений в океане

Общее количество микропластика, осевшего на дне океанов, утроилось за последние два десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба Автономного университета Барселоны.

Морское дно считается конечным пунктом назначения для всего пластика, который попадает в воду. Несмотря на это, ученым не до конца ясна скорость накопления таких донных отложений, особенно для мусора разного размера — от крупных частиц вроде бутылок и пакетов до микроскопических.

Испанские ученые решили проанализировать микропластиковые отложения и выяснить скорость накопления частиц размером до 11 мкм. Для этого они изъяли из них керны со дна у дельты испанской реки Эбро с помощью исследовательского судна Sarmiento de Gamboa. Река была выбрана для анализа, поскольку именно через них основная масса пластика попадает в море.

Выяснилось, что проанализированные отложения остались неизменными на морском дне с тех пор, как были сформировались десятилетия назад. «Это позволило нам увидеть, как с 1980-х годов, но особенно в последние два десятилетия, увеличилось накопление частиц полиэтилена и полипропилена из упаковки, бутылок и пищевых пленок, а также полиэстера из синтетических волокон в тканях, поясняет Майкл Грелод, один из авторов исследования --. Доля этих трех типов частиц достигает 1,5 мг на килограмм собранного осадка, причем наиболее распространен полипропилен, за которым следуют полиэтилен и полиэстер». Фрагментация пластика происходит лишь на пляжах, на поверхности или в толще воды, в глубине он остается почти неизменным, пролежав даже полвека.