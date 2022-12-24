Как выглядит зима на Марсе

Температура на полюсах планеты может опускаться до минус 123 градусов по Цельсию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Тем не менее, ни в одном регионе Марса не выпадает больше нескольких метров снега, большая часть которого лежит на чрезвычайно плоских участках. Однако планета предлагает уникальные зимние явления, которые исследователи смогли изучить благодаря роботизированным машинам.

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Учёные в частности узнали, что марсианский снег бывает двух видов: водяной лёд и сухой. А на фото ниже изображены мегадюны. Лёд и иней из диоксида углерода формировались над дюнами во время зимы, весной же обнажился песок.

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Снег можно наблюдать только на самых холодных краях Марса: на полюсах, под облачным покровом и ночью. Камеры на орбитальных космических кораблях не могут видеть сквозь эти облака, а наземные миссии не могут выжить в условиях сильного холода. В результате ни одного изображения падающего снега так и не было сделано. Но учёные знают, что это происходит благодаря нескольким специальным научным приборам. Ещё интересно то, что снежинки из сухого льда на Марсе будут иметь форму куба.