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29 минут назад

Как выглядит зима на Марсе

Ferra.ruиещё 1

Температура на полюсах планеты может опускаться до минус 123 градусов по Цельсию.

Как выглядит зима на Марсе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тем не менее, ни в одном регионе Марса не выпадает больше нескольких метров снега, большая часть которого лежит на чрезвычайно плоских участках. Однако планета предлагает уникальные зимние явления, которые исследователи смогли изучить благодаря роботизированным машинам.

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Учёные в частности узнали, что марсианский снег бывает двух видов: водяной лёд и сухой. А на фото ниже изображены мегадюны. Лёд и иней из диоксида углерода формировались над дюнами во время зимы, весной же обнажился песок.

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Снег можно наблюдать только на самых холодных краях Марса: на полюсах, под облачным покровом и ночью. Камеры на орбитальных космических кораблях не могут видеть сквозь эти облака, а наземные миссии не могут выжить в условиях сильного холода. В результате ни одного изображения падающего снега так и не было сделано. Но учёные знают, что это происходит благодаря нескольким специальным научным приборам. Ещё интересно то, что снежинки из сухого льда на Марсе будут иметь форму куба.

На фото ниже также можно видеть сцену, когда водяной лёд в земле разделил поверхность на полигоны.

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