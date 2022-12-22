В Белоруссии запустили массовое производство ноутбуков

По данным издания, церемония была проведена в Galleria Minsk. Ноутбук, произведенный в Белоруссии, уже можно купить, получив при этом профессиональную консультацию от специалистов «Горизонта».

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Аппаратная основа разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность», - пояснил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»» Юрий Предко.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер» во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске. Он признал, что в новом ноутбуке «сегодня около 12% белорусского» и пообещал, что «к концу года будет 30%».