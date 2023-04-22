Всему есть предел: почему USB-кабели такие короткие

Максимальная длина USB-кабеля зависит от версии протокола USB, под который он разработан, а также от типа кабеля — они бывают активными и пассивными. Для примера возьмем как раз последние: вот краткая таблица длины в зависимости от версии USB. Предупреждаем, что вид разъема (USB-A или USB-C) не всегда отражает версию протокола или максимальную длину кабеля.

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USB 1.1 — 5 метров

USB 2.0 — 5 метров

USB 3.0 — 2-3 метра

USB 3.1 — 3 метра

USB 3.2 — 3 метра

USB 4 — 0,8 метра

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Цифры различаются из-за множества факторов: толщину металлических проводников, поддержку разных разъемов и так далее. Но ключевую роль здесь играет тип кабеля. Пассивные USB-кабели — это самые обычные металлические проводники, не содержащие в себе никакой электроники. Они никак не усиливают передаваемый сигнал: чем дольше он идет по проводу, тем слабее становится, что может привести к замедлению передачи файлов, потере данных и другим неполадкам. Более того, чем тоньше кабель, тем сильнее проявляются эти дефекты.

Иными словами, производителям невыгодно выпускать слишком длинные пассивные USB-кабели из-за того, что они постепенно теряют эффективность. Помимо этого, длинные кабели более подвержены помехам от других электронных устройств.

Тем временем, активные кабели включают в себя дополнительные чипы, которые повышают мощность сигнала. Благодаря этому они могут быть более длинными, но при этом не жертвовать качеством передачи. Предсказуемо, именно по этой причине активные кабели стоят дороже пассивных и иногда нуждаются во внешнем источнике питания.

Активные кабели также можно удлинить. USB 2.0 — до 30 метров, 3.0, 3.1 и 3.2 — до 18 метров. Активные кабели USB 4 еще только входят в широкое использование, но, пока что, их можно удлинить до 3 метров. Пассивные кабели можно удлинять при помощи самостоятельных USB-хабов, которые усиливают сигнал так же, как это делают активные.