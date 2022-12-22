В России начала дорожать электроника

Сегодня уже многие позиции изменились в цене в рознице, рост от 5 до 10% (в первую очередь для брендов, что не поставляют товары в Россию). Какого-то ужаса-ужаса нет, но фактор негативный. Оптовые цены утром также выросли, тут рост от 7 до 15%. Так что имейте в виду, что до января цены, видимо, будут выше, чем ещё вчера. Прямых поставок это напрямую не касается, цены на старом уровне. В теории все китайские бренды от этого выигрывают.