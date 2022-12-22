Эксперт раскритиковал идею ужесточить законы о доступе детей в интернет

"С этим надо работать по-другому. Например, в свое время мы делали крупное расследование о том, как злоумышленники в интернете "разводят" девушек на обнаженные фотографии, а потом начинают их шантажировать. Напомню, что шантаж - это уголовно наказуемое деяние. Так вот тогда было более десятка отказов в возбуждении дела, что очень странно, ведь по делу только одной подобной группировки насчитывалось порядка 3 тыс. девушек, ставших жертвами.



Скорее всего, могут быть какие-то показательные дела, но в целом увеличение штрафов ситуацию никак не исправит. Здесь по-хорошему нужно собираться экспертам, представителям правоохранительных органов и разбираться, почему сегодня не работают те нормы законодательства, которые были приняты ранее. А плодить какие-то новые нормы, плодить какие-то новые формы ответственности и ограничения - это как стрелять себе в ногу. Потому что это не будет работать так, как хочется, а только усугубит ситуацию", — сказал аналитик.