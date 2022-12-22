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49 минут назад

Эксперт раскритиковал идею ужесточить законы о доступе детей в интернет

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу по ужесточению законов о доступе детей в интернет.

Ранее специалисты Государственного университета управления (ГУУ) по заказу Госдумы провели исследование о поведении детей в интернете и выступили с рядом предложений. В частности, они допустили введение запрета на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, а также выступили за введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.

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Проблемы были выделены правильные, но решения предлагаются неверные. У нас так бывает, что, выявляя какую-то проблему, эксперты, к сожалению, предлагают не тот путь, по которому нужно идти. И в данном случае так и получилось. Например, регистрация детей в соцсетях по паспорту обсуждается где-то с 2012 года. Но в общем и целом это невозможно, потому что интернет есть не только в России, он глобальный. В теории возможно заставить российские социальные сети впускать к себе пользователей по паспорту, но иностранные площадки этого не будут делать. Да и непонятно, как они будут хранить паспортные данные и так далее.

А если мы говорим о подключении их к порталу "Госуслуг" и авторизации через него, то здесь встает вопрос о том, как будут соблюдать закон о персональных данных, как будут проходить сертификацию ФСТЭК - делать все те вещи, которые предусмотрены действующим законодательством. Поэтому в целом регистрация детей по паспорту - не тот путь, по которому нам надо идти. Потому что получается, что по паспорту придется входить всем, и из-за этого, конечно, посещаемость российских соцсетей резко снизится, пользователи пойдут к иностранным платформам, которые вряд ли будут вводить что-то подобное.
Владимир Зыков
Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Говоря об инициативе по введению административной и уголовной ответственности за кибербуллинг, специалист заявил, что в настоящее время правоохранительные органы не всегда реагируют на подобные правонарушения.

"С этим надо работать по-другому. Например, в свое время мы делали крупное расследование о том, как злоумышленники в интернете "разводят" девушек на обнаженные фотографии, а потом начинают их шантажировать. Напомню, что шантаж - это уголовно наказуемое деяние. Так вот тогда было более десятка отказов в возбуждении дела, что очень странно, ведь по делу только одной подобной группировки насчитывалось порядка 3 тыс. девушек, ставших жертвами.

Скорее всего, могут быть какие-то показательные дела, но в целом увеличение штрафов ситуацию никак не исправит. Здесь по-хорошему нужно собираться экспертам, представителям правоохранительных органов и разбираться, почему сегодня не работают те нормы законодательства, которые были приняты ранее. А плодить какие-то новые нормы, плодить какие-то новые формы ответственности и ограничения - это как стрелять себе в ногу. Потому что это не будет работать так, как хочется, а только усугубит ситуацию", — сказал аналитик.

Вместе с тем Зыков выразил мнение, что ситуацию, когда дети находят в интернете "страшный и ужасный" для них контент, изменить будет невозможно.

"Это было, есть и будет всегда. Это было в 2000-е годы, это было в 2010-е годы, так происходит и в 2020-х годах. И этого не изменить - кто захочет смотреть такой контент, тот будет это делать.

Более того, вы посмотрите, что "крутится" сегодня по телевизору. Почему-то все сегодня говорят про интернет, но забывают о телевидении, находящемся в открытом доступе. Там показывают страшные вещи - расчлененку, убийства. А российские сериалы про бандитов - это же просто ужас! Честно говоря, когда я это смотрю, никаких цензурных слов у меня не находится. Но почему-то все считают, что зло - именно в интернете. Но посмотрите сначала телевизор", — сказал Зыков.

По данным "Известий", в ходе исследования специалистов ГУУ выяснилось, что большинство (72%) детей и подростков столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных признались, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или алкоголь, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тыс. респондентов большинство отметило, что их это не заинтересовало.

Наука и техника,Владимир Зыков,ФСТЭК России,Госдума,
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