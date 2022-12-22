Apple обвинили в цензурировании App Store ради сотрудничества с РФ

Организация GreatFire, занимающаяся оценкой уровня свободы слова в интернет-пространстве разных стран, обвинила Apple в цензурировании своей экосистемы ради сохранения прибыли в России и Китае. Об этом сообщает издание The Register.
GreatFire выпустила два отчета, которые называются «Приложения в опасности: цензура и компрометация Apple в Гонконге» и «United Apple: цензура и компрометация Apple в России». В этих материалах активисты обратили внимание и раскритиковали американскую IT-корпорацию за то, что она продолжает удалять из App Store приложения VPN-сервисов по требованию властей и тем самым потворствует цензуре в перечисленных странах.
«Временный уход Apple из России после начала СВО на Украине, а также решение корпорации вывести часть производства из Китая пока не отражаются на улучшении ситуации в App Store. Насколько нам известно, Apple по-прежнему готова сотрудничать с репрессивными режимами», — заявил директор GreatFire Бенджамин Исмаил.
Исмаил ожидает, что отчеты GreatFire помогут убедить американских законодателей принять антимонопольные законопроекты, направленные на смягчение полномочий Apple по управлению App Store.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Минцифры РФ хочет разрешить владельцам iPhone скачивать приложения в обход App Store.