Apple обвинили в цензурировании App Store ради сотрудничества с РФ

Организация GreatFire, занимающаяся оценкой уровня свободы слова в интернет-пространстве разных стран, обвинила Apple в цензурировании своей экосистемы ради сохранения прибыли в России и Китае . Об этом сообщает издание The Register.

GreatFire выпустила два отчета, которые называются «Приложения в опасности: цензура и компрометация Apple в Гонконге» и «United Apple: цензура и компрометация Apple в России». В этих материалах активисты обратили внимание и раскритиковали американскую IT-корпорацию за то, что она продолжает удалять из App Store приложения VPN-сервисов по требованию властей и тем самым потворствует цензуре в перечисленных странах.