МегаФон улучшил связь при звонках через WhatsApp и Telegram

МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, улучшив звонки через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, сообщает пресс-служба оператора. Система Deep packet inspection сканирует проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи специальной платформы выделяет дополнительный ресурс для звонков.
Уникальность решения, по сообщению оператора заключается в способности гибко управлять трафиком “на уровне любой краткосрочной абонентской сессии”. Эта технология позволяет избежать обрывов, задержек звука во время звонка и не только.
“Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу”, - пояснил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев, его слова цитирует пресс-служба.