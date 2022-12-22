МегаФон улучшил связь при звонках через WhatsApp и Telegram

МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, улучшив звонки через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, сообщает пресс-служба оператора. Система Deep packet inspection сканирует проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи специальной платформы выделяет дополнительный ресурс для звонков.