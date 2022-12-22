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2 часа назад

Помощник сообщил, что осколок мины в позвоночнике Рогозина нельзя извлечь по мнению врачей

Газета.Ruиещё 13

Помощник экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявил, что врачи не смогут извлечь осколок мины, который застрял в его позвоночнике. Об этом сообщает РИА Новости. "Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины нельзя извлечь", — сказал помощник. По его словам, Рогозин отказывается эвакуироваться до стабилизации состояния других пострадавших при обстреле гостиницы "Шеш-Беш" в Донецке. 22 декабря стало известно, что гостиница "Шеш-Беш" в Донецке попала под обстрел. В этой гостинице на окраине города на протяжении последних месяцев проживала группа военных советников во главе с экс-главой "Роскосмоса" Рогозиным. В Следственном комитете РФ сообщили, что обстрел был совершен вооруженными украинскими формированиями. В результате обстрела погибли два человека. По словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, гостиницу обстреляли по чьей-то наводке.

Помощник сообщил, что осколок мины в позвоночнике Рогозина нельзя извлечь по мнению врачей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Алексей Журавлев,Дмитрий Рогозин,Следственный комитет,Роскосмос,Госдума,
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