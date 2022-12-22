Почему iPhone 14 Pro Max — один из лучших смартфонов для игр

В ходе обзора на YouTube-канале Golden Reviewer эксперт протестировал в игре Genshin Impact новый iPhone 14 Pro Max, сравнив его с iPhone 13 Pro Max. И прогресс действительно есть.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

iPhone 14 Pro Max, как и iPhone 13 Pro Max, работает на iOS 16. Перед началом тестирования этих смартфонов в Genshin Impact ведущий установил на обоих устройствах самые высокие настройки графики.

Спустя 10 минут игры оказалось, что сильнее нагрелся iPhone 14 Pro Max: до 46,7 градусов по сравнению с 45,3 градусами у конкурента. Связано это с тем, что в среднем 14 Pro Max потребляет больше энергии.

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Что касается средней частоты кадров в игре, то этот показатель улучшился у iPhone 14 Pro Max. Он вырос с 52,7 к/с до 58,4 к/с.

Вывод