WWF: России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия

Россия нуждается в стратегии по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Дмитрия Горшкова.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, России, как и другим странам-участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, предстоит большая работа. Требуется принять новые стратегию и план действий по сохранению российского биологического разнообразия, рассчитанную до 2030 года. Сделать это необходимо в соответствии с теми амбициозными задачами, которые были озвучены в Монреале.

Горшков напомнил, что аналогичную стратегию составляли в 2010 году после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским.