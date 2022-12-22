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22 минуты назад

России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF

Елена Прошина

Россия нуждается в стратегии по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ Дмитрия Горшкова.

WWF: России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия
Фото: ТАССТАСС

По его словам, России, как и другим странам-участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, предстоит большая работа. Требуется принять новые стратегию и план действий по сохранению российского биологического разнообразия, рассчитанную до 2030 года. Сделать это необходимо в соответствии с теми амбициозными задачами, которые были озвучены в Монреале.

Горшков напомнил, что аналогичную стратегию составляли в 2010 году после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским.

В 2020 году закончилось действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия. В результате ни одна из поставленных целей не была выполнена до конца. В 2022 году на конференции ООН по биоразнообразию, которая прошла в Монреале, был принят новый документ: Куньмин-Монреальская рамочная программа. Она преследует основную цель, которая предполагает десятикратное сокращение темпов и риска исчезновения всех видов к 2050 году. Создание соглашения одобрили 196 стран-участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии, в том числе и Россия.

Наука и техника,Дмитрий Горшков,ООН,
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