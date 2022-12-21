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52 минуты назад

В Калужской области нашли древнее городище

Национальная Служба Новостей

В Козельском районе Калужской области нашли новый памятник археологии. Об этом сообщил начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.

В Калужской области нашли древнее городище
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, в скором времени объект получит статус федерального значения, историко-культурная экспертиза уже пройдена.

«В ходе проведенных работ удалось предварительно установить хронологические рамки памятника», - рассказал Чудаков.

Предполагают, что памятник может сравниваться с центром козельской волости Вырск, которая была впервые упомянута в договорной грамоте великого князя Василия Васильевича. Также городище может быть связано с Ивановским погостом «на речке на Вырке» Вырского стана Белевского уезда XVII - XVIII вв.

Исследование этого объекта поможет узнать об этнокультурных процессах на территории Верхнего Поочья, а также расскажет о формировании Древнерусского государства и становления московской Руси.

Наука и техника,Евгений Чудаков,
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