В Калужской области нашли древнее городище

В Козельском районе Калужской области нашли новый памятник археологии. Об этом сообщил начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.

Фото: nsn.fm nsn.fm

По его словам, в скором времени объект получит статус федерального значения, историко-культурная экспертиза уже пройдена.

«В ходе проведенных работ удалось предварительно установить хронологические рамки памятника», - рассказал Чудаков.

Предполагают, что памятник может сравниваться с центром козельской волости Вырск, которая была впервые упомянута в договорной грамоте великого князя Василия Васильевича. Также городище может быть связано с Ивановским погостом «на речке на Вырке» Вырского стана Белевского уезда XVII - XVIII вв.