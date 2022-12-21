Обнаружено необычное разрушение звезды черной дырой

Астрономы наблюдали необычное событие приливного разрушения звезды черной дырой в 250 миллионах световых лет от Земли (76 миллионов парсек). Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Фото: NASA NASA

Событие AT2021ehb произошло в галактике с центральной сверхмассивной черной дырой, которая примерно в 10 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Его наблюдали с помощью телескопа Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии и изучали посредством Космической обсерватории NASA Swift, телескопа NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), а также NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescopic Array).

Предполагается, что во время приливного разрушения поток газа закручивается вокруг черной дыры, сталкиваясь сам с собой. Это создает ударные волны и направленные наружу выбросы вещества, которые генерируют как видимый свет, так и ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Затем формируется аккреционный диск, при этом внутреннее трение генерирует низкоэнергетическое рентгеновское излучение. В случае с AT2021ehb эта серия событий произошла всего за 100 дней.