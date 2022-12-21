Стали известны планы Apple по созданию iPad с улучшенным экраном

Компания Samsung отложила разработку OLED-панелей восьмого поколения, чтобы успеть к 2024 году запустить производство двухслойных OLED-матриц для новых iPad, сообщает южнокорейское издание The Elec .

Компания Samsung разрабатывает новый тип матриц Вместе с Canon Tokki. Согласно плану, двухслойная компоновка пикселей должна сделать экраны ярче и долговечнее. В данным момент Samsung уже наладил производство OLED-панелей но для iPad нужны матрицы с увеличенной диагональю 2290 на 2620 мм. Такая модернизация, как утверждает The Elec, потребует от Samsung серьёзного улучшения оборудования.