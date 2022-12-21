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1 час назад

Стали известны планы Apple по созданию iPad с улучшенным экраном

Елена Прошина

Компания Samsung отложила разработку OLED-панелей восьмого поколения, чтобы успеть к 2024 году запустить производство двухслойных OLED-матриц для новых iPad, сообщает южнокорейское издание The Elec.

Стали известны планы Apple по созданию iPad с улучшенным экраном
Фото: AppleApple

Компания Samsung разрабатывает новый тип матриц Вместе с Canon Tokki. Согласно плану, двухслойная компоновка пикселей должна сделать экраны ярче и долговечнее. В данным момент Samsung уже наладил производство OLED-панелей но для iPad нужны матрицы с увеличенной диагональю 2290 на 2620 мм. Такая модернизация, как утверждает The Elec, потребует от Samsung серьёзного улучшения оборудования.

Источник также отмечает, что Samsung решила поставить в приоритет экраны для iPad во многом из-за крайне дорого цикла разработки OLED-матриц восьмого поколения.

Ранее стало известно, что iPhone 15 получит Qualcomm 5G.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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