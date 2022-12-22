Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце декабря

Астрономы предупредили о магнитных бурях на Земле 25–28 декабря. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

Фото: Москва24 Москва24

В академии отметили, что бури будут относиться к категории слабого возмущения, а 29 и 31 декабря магнитосфера будет возбужденной. Кроме этого, ожидается еще одна буря – 3 января 2023 года.

До этого магнитная буря на Земле произошла 20 ноября. Специалисты отмечали неспокойную 19, 21 и 22 ноября магнитосферу.