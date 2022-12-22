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23 минуты назад

Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце декабря

Москва24иещё 1

Астрономы предупредили о магнитных бурях на Земле 25–28 декабря. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце декабря
Фото: Москва24Москва24

В академии отметили, что бури будут относиться к категории слабого возмущения, а 29 и 31 декабря магнитосфера будет возбужденной. Кроме этого, ожидается еще одна буря – 3 января 2023 года.

До этого магнитная буря на Земле произошла 20 ноября. Специалисты отмечали неспокойную 19, 21 и 22 ноября магнитосферу.

Ранее сообщалось, что жители западной части России смогут наблюдать 8 декабря три астрономических события – полнолуние, противостояние Марса и покрытие красной планеты Луной. По словам крымского астронома Александра Якушечкина, момент противостояния представляет собой необычное зрелище, так как блеск планеты достигнет своего максимума.

Наука и техника,Астрономия,Магнитные бури,Александр Якушечкин,РАН,
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