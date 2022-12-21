Почему шумит ноутбук, и как это исправить

Любой ноутбук, от премиального до дешевого, обладает неприятным свойством шуметь. От этого никуда не деться: встроенные вентиляторы устройства должны охлаждать систему. Но что делать, если шум слишком громкий? Когда стоит бить тревогу? Рассказываем, как можно починить шумный вентилятор и когда желательно обратиться к специалистам.

Фото: ТАСС ТАСС

Что нужно знать о вентиляторах

Видео дня

Ноутбуки, гибридные устройства с сенсорными экранами и другие устройства используют вентиляторы для охлаждения через циркуляцию воздуха. Как правило, если вы слышите шум вентилятора, значит, он выполняет свою задачу — и этот шум иногда бывает довольно громким. Даже дорогие ноутбуки, вроде новейшего MacBook Pro, под нагрузкой начинают шуметь как взлетающие беспилотники. Это обычное явление для всех, кто регулярно запускает на компьютере интенсивные, ресурсоемкие программы, будь то игры на высоких настройках графики, трехмерные редакторы или инструменты для рендера видео.

Если вы пользуетесь ноутбуком в теплых (или даже жарких) помещениях, системе придется работать сильнее, чтобы эффективно охладить внутренние компоненты — из-за этого вентиляторы начнут шуметь сильнее. То же самое произойдет, если вы перекроете вентиляционные отверстия ноутбука, например, поставив его на одеяло или другую мягкую поверхность.

Сами по себе постоянно работающие вентиляторы, даже если они звучат громко, не проблема — всерьез беспокоиться стоит только в том случае, если звук слишком громкий, скрежещущий или дребезжащий. Тем не менее, вот основные причины, из-за которых вентиляторы могут шуметь.

Перегрев ноутбука

Высокая нагрузка на процессор и видеокарту могут привести к перегреву ноутбука, который, в свою очередь, заставит вентиляторы работать на повышенных оборотах. Чтобы сделать охлаждение более эффективным, некоторые пользователи покупают специальные подставки под ноутбуки, которые оборудованы дополнительными вентиляторами. Если вы не хотите тратить деньги на нечто подобное, то просто постарайтесь никогда не заслонять вентиляционные отверстия устройства. Ставьте его на твердые поверхности или подпирайте книгами, если собираетесь работать за ноутбуком лежа в постели.

Снизить температуру также возможно за счет остановки лишних фоновых процессов, которые не приносят особой пользы, но нагружают систему. Откройте диспетчер задач Windows и отсортируйте процессы по объему памяти. Если вы видите в списке что-то не нужное или то, чем вы пока не пользуетесь, смело завершайте процесс. Помимо этого, рекомендуем также почистить вкладку «Автозагрузки» от лишних служб.

Наконец, другая распространенная причина перегрева — это излишек пыли, скопившийся внутри корпуса ноутбука. Пыль, грязь и частицы мусора снижают способность теплоотводов охлаждать систему, из-за чего вентиляторы вынуждены потреблять больше мощности и, соответственно, создавать больше шума. Проблему пыли легко устранить генеральной чисткой ноутбука: даже если вы не жалуетесь на вентиляторы, устройство желательно чистить изнутри и снаружи хотя бы раз в полгода.

Неполадка в моторе вентилятора

Если процедуры выше не помогли, возможно, проблема заключается в самом вентиляторе. Они используют закрытые моторы, которые, как правило, не нуждаются в техобслуживании, но иногда внутренний механизм может прийти в негодность. Например, поврежденные подшипники часто создают скрипучий шум, который становится все выше по мере того, как вентилятор набирает обороты. Вы также можете услышать скрежет из-за того, что вентилятору не хватает внутренней смазки. При первых же признаках подобных проблем вентилятор необходимо заменить — это можно сделать в любом сервисном центре за сравнительно небольшую плату.

Неполадка жесткого диска