Названа геополитическая цель освоения Луны Китаем и Россией

«У России и Китая есть общие интересы в развитии космической деятельности, а также конкуренция с США. Если наши страны не будут стремиться как можно скорее попасть на Луну и освоить ее, это сделают Штаты, а мы придем на занятое место. Тем более, что американцы уже туда летали», — заметил Перенджиев.