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1 час назад

Названа геополитическая цель освоения Луны Китаем и Россией

Lenta.ru

Россия и Китай активно конкурируют с США в вопросе освоения космоса, странам необходимо как можно скорее объединиться для создания базы на Луне, которая поможет решить ряд геополитических и других задач. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Названа геополитическая цель освоения Луны Китаем и Россией
Фото: UnsplashUnsplash

«У России и Китая есть общие интересы в развитии космической деятельности, а также конкуренция с США. Если наши страны не будут стремиться как можно скорее попасть на Луну и освоить ее, это сделают Штаты, а мы придем на занятое место. Тем более, что американцы уже туда летали», — заметил Перенджиев.

Странам, по словам политолога, удобнее действовать в этом направлении сообща, тем более что у России больше не осталось альтернативных союзников.

«База на Луне необходима, во-первых, для дальнейшего освоения космоса. Во-вторых, для добычи полезных ископаемых. В-третьих, для осуществления геополитического противоборства с США. Понятно, что кто хозяин в космосе, тот хозяин и на Земле», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов

Наука и техника,Александр Перенджиев,Юрий Борисов,Роскосмос,
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