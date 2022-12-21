Российские ученые нашли древнейшие следы первобытного человека

«Эти орудия были там для человека бесценны. Поэтому несколько каменных предметов, которые там были найдены, по своей ценности превышают десятки и сотни каменных орудий, которые были найдены в более южных широтах (...). Эти материалы датируются от 45 до 40 тысяч лет назад», — заявил он.