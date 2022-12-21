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1 час назад

Российские ученые нашли древнейшие следы первобытного человека у полярного круга

Lenta.ru

Древнейшие следы пребывания первобытного человека были обнаружены российскими учеными возле полярного круга. Об этом сообщил заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Михаил Шуньков, его слова приводит РИА Новости.

Российские ученые нашли древнейшие следы первобытного человека
Фото: UnsplashUnsplash

По сообщению Шунькова, речь идет о каменных орудиях и останках животных, добытых при помощи этих орудий. Он отметил, что в той широте нет каменного материала, поэтому первобытные люди принесли все орудия с собой.

«Эти орудия были там для человека бесценны. Поэтому несколько каменных предметов, которые там были найдены, по своей ценности превышают десятки и сотни каменных орудий, которые были найдены в более южных широтах (...). Эти материалы датируются от 45 до 40 тысяч лет назад», — заявил он.

Ученый отметил, что добытым первобытным человеком животным стал северный олень, и добавил, что находки были сделаны в районе населенного пункта Кушеват, расположенного между Салехардом и Ханты-Мансийском на 65-м градусе северной широты.

Ранее сотрудник тюменского Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН реконструировал рацион древних людей Ямала и доказал, что местный народ целенаправленно питался сырой рыбой.

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