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36 минут назад

Следующее пусковое окно "Луны-25" определено на июль-август 2023 года

ТАСС

Следующее пусковое окно, пригодное для запуска российской автоматической станции "Луна-25", определено на июль-август 2023 года. Об этом в среду заявил в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Названы новые сроки запуска российской станции «Луна-25»
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня у нас есть два этапа лунной программы - это исследования Луны с помощью автоматических межпланетных спутниковых систем. К сожалению, в этом году из-за наличия неисправности в приборе доплеровского измерения скорости и дальности нам пришлось отложить полет на следующий год. В декабре этого года прибор уже поступил в НПО им. Лавочкина, подтвердил свои технические характеристики. Но, к сожалению, следующее пусковое окно будет в июле-августе следующего года", - сказал Борисов.

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