Космонавты на МКС проверили работу "умной полки"

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) проверили работу "умной полки", которая была установлена в 2019 году, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Фото: NASA NASA

По его словам, она представляет собой инструмент, который отмечает в электронной базе физические действия с объектом, в конкретном случае - с лекарствами.

"Полка работает, но есть моменты для улучшения, выдадим их после тестовой эксплуатации", - отметил космонавт.

"Умная полка" была создана в 2019 году российским космонавтом Олегом Кононенко. Она напоминает шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с радиометками. На каждой карточке закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы. Полка указывает место хранения того или иного лекарства, а также предоставляет информацию о его применении и условиях хранения.