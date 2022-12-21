Названа опасная особенность новых смартфонов

Специалисты лаборатории DxOMark выяснили, как влияет режим постоянно включенного дисплея на автономность смартфона. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.

Авторы протестировали работу популярной функции Always on Display, при которой на заблокированном экране телефона постоянно отображается время и прочие данные. По итогам тестов специалисты лаборатории назвали данную особенность опасной для аккумулятора и дисплея устройства.

В ходе тестирования специалисты проверили работу функции на смартфонах iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra. На всех девайсах была выставлена автоматическая яркость экрана, отключены Wi-Fi и Bluetooth, активирован режим полета. В ходе проверки оказалось, что с активной опцией Always on Display гаджеты разряжались в три-пять раз быстрее.

Так, при выключенной и включенной функции Always on Display iPhone 14 Pro Max проработал 466 и 122 часов соответственно, Google Pixel 7 Pro — 367 и 139 часов, Xiaomi 12S Ultra — 495 и 103 часа, Samsung Galaxy S22 Ultra — 417 и 136 часов. Специалисты отметили, что кроме повышенного разряда аккумулятора функция постоянно включенного дисплея может привести к выгоранию экрана.