Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники прибегли к новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Об этом сообщают «Известия».

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Потенциальная жертва получает сообщение от человека, который есть в списке контактов. В тексте – просьба проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. После перехода по ссылке человеку предлагается ввести номер телефона и код доступа для того, чтобы якобы авторизоваться в мессенджере. Мошенники после этого проникают в аккаунт, взломанный несколько секунд назад. Затем они рассылают то же сообщение всем контактам.

В «Лаборатории Касперского» предостерегают россиян от перехода по подозрительным ссылкам. Это касается и случаев, когда сообщение отправляют знакомые. Кроме того, нужно отказаться от ввода конфиденциальных данных на сторонних сайтах, указывают эксперты компании.

В «Стингрей Технолоджис» призывают устанавливать двухфакторную аутентификацию. Там отмечают, что такой шаг обезопасит человека даже в случае предоставления кода доступа.

Кроме того, россиянам рекомендуют использовать сложные пароли и дополнительные средства защиты, например облачный пароль, подчеркивают специалисты.