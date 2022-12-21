Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники прибегли к новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Об этом сообщают «Известия».
Потенциальная жертва получает сообщение от человека, который есть в списке контактов. В тексте – просьба проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. После перехода по ссылке человеку предлагается ввести номер телефона и код доступа для того, чтобы якобы авторизоваться в мессенджере. Мошенники после этого проникают в аккаунт, взломанный несколько секунд назад. Затем они рассылают то же сообщение всем контактам.
В «Лаборатории Касперского» предостерегают россиян от перехода по подозрительным ссылкам. Это касается и случаев, когда сообщение отправляют знакомые. Кроме того, нужно отказаться от ввода конфиденциальных данных на сторонних сайтах, указывают эксперты компании.
В «Стингрей Технолоджис» призывают устанавливать двухфакторную аутентификацию. Там отмечают, что такой шаг обезопасит человека даже в случае предоставления кода доступа.
Кроме того, россиянам рекомендуют использовать сложные пароли и дополнительные средства защиты, например облачный пароль, подчеркивают специалисты.
Ранее Минцифры сообщило, что аферисты пытаются массово украсть аккаунты пользователей Telegram под предлогом дарения подписки на Telegram Premium.