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1 час назад

Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутника из Великобритании

Lenta.ruиещё 3

Компания Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутника из Великобритании. Об этом со ссылкой на Управление гражданской авиации Соединенного Королевства сообщает ТАСС.

Virgin Orbit получила лицензии на запуск спутника из Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, компания получила разрешение на контроль дальности полета, что позволяет не только отслеживать пуск ракеты, но и уведомлять жителей об опасности приближения к зонам ее старта и полета.

«Планируемый запуск спутника укрепит наши позиции как одной из ведущих космических держав, а также стимулирует развитие отрасли и приток инновационных технологий в космический сектор», — сказал министр транспорта Соединенного Королевства Марк Харпер.

Агентство напоминает, что ранее Virgin Orbit получила разрешение регулятора на запуск ракеты с борта самолета Boeing 747 Jumbo Jet, который будет взлетать с космодрома Корнуолл на юго-западе Великобритании и направляться в сторону Атлантического океана.

В январе SpaceNews сообщило, что американская компания Virgin Orbit вывела на околоземную орбиту семь спутников формата CubeSat для клиентов из США и Польши.

Первый успешный пуск ракеты воздушного старта состоялся в январе 2021 года, когда на орбиту было выведено девять спутников формата CubeSat.

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