Microsoft выпустила шоколадную консоль Xbox Series S

Microsoft любит радовать своих фанатов различными подарками. Особенно если речь идёт о блогерах или знаменитостях.
Так, например, накануне релиза Xbox Series X и S компания подарила Снуп Догу полноразмерный холодильник в дизайне старшей модели линейки. Теперь же стало известно о рождественском подарке бренда.
В честь грядущего праздника Microsoft произвела ограниченную линейку миниатюрных Xbox Series S, выполненных из шоколада. Каждую из них производитель отправит блогерам, знаменитостям и особо ярым фанатам:
Пользователь Reddit под ником Sankobal уже получил свой экземпляр. По его словам, для корпуса консоли использовался качественный немецкий шоколад.