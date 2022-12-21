В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
16 минут назад

В России появится единая база генетической информации

+1иещё 2

Законопроект поступил в нижнюю палату российского парламента в мае 2022 года. В первом чтении документ принят в июле. Он предполагает внесение поправок в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

В России появится единая база генетической информации
Фото: +1+1

В новом законе прописан порядок создания государственной системы генетической информации, которая поможет охране жизни и здоровья россиян. При этом база данных будет задействована в обмене информацией между государственным органами и обладателями генетических данных.

В законе прописано понятие «генетическая информация» — это сведения о генетических характеристиках различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения. Функции заказчика поручены Минобрнауки РФ, а оператором информационной системы станет федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“».

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, передает ТАСС.

В ноябре 2021 года Plus-one.ru сообщал, что в России планируют создать базу геномов 100 тыс. человек. Первыми добровольными участниками исследований станут сотрудники «Роснефти», которая является партнером Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Наука и техника,Закон о такси,Законопроекты,Минобрнауки России,Курчатовский институт,Роснефть,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители