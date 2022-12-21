В России появится единая база генетической информации

Законопроект поступил в нижнюю палату российского парламента в мае 2022 года. В первом чтении документ принят в июле. Он предполагает внесение поправок в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

В новом законе прописан порядок создания государственной системы генетической информации, которая поможет охране жизни и здоровья россиян. При этом база данных будет задействована в обмене информацией между государственным органами и обладателями генетических данных.

В законе прописано понятие «генетическая информация» — это сведения о генетических характеристиках различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения. Функции заказчика поручены Минобрнауки РФ, а оператором информационной системы станет федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“».

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, передает ТАСС.