Хакеры атаковали сайт Центра культуры Тюменской области

Сообщение о воссоединении России и Белоруссии и учреждении в честь этого праздника, опубликованное сайте информационного центра культуры Тюменской области, не соответствует действительности. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Александра Моора.

В пресс-службе подчеркнули, что опубликованный во вторник, 20 декабря, пост разместили хакеры.

«Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками», - пояснили представители пресс-службы.

Они отметили, что в настоящее время специалисты ведут технические работы по восстановлению портала.