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14 минут назад

Хакеры атаковали сайт Центра культуры Тюменской области

Илья Родин

Сообщение о воссоединении России и Белоруссии и учреждении в честь этого праздника, опубликованное сайте информационного центра культуры Тюменской области, не соответствует действительности. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Александра Моора.

Хакеры атаковали сайт Центра культуры Тюменской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе подчеркнули, что опубликованный во вторник, 20 декабря, пост разместили хакеры.

«Сайт информационного центра культуры Тюменской области взломан злоумышленниками», - пояснили представители пресс-службы.

Они отметили, что в настоящее время специалисты ведут технические работы по восстановлению портала.

Напомним, что ранее российские и белорусские официальные лица неоднократно сообщали о том, что вопрос о воссоединении двух государств не стоит в повестке.

Наука и техника,Александр Моор,
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