Эксперт о ситуации с "Союзом": "Россия потеряла корабль-спасатель"

В результате утечки в системе терморегулирования на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» российский экипаж лишился корабля-спасателя. Об угрозе «бани» в российском корабле рассказал на страницах «Известий» эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

«Главный вывод из произошедшей ситуации: теперь на МКС нет корабля-спасателя для трех членов экипажа», — пишет автор.

По его словам, такую роль «Союз МС-22» играл для «прилетевших на нем российских космонавтов [Сергея] Прокопьева и [Дмитрия] Петелина, а также астронавта из США Франциско Рубио».

Эксперт напомнил, что повреждение в системе терморегулирования привело к росту температуры внутри приборно-агрегатного отсека корабля, внутри которого «расположены двигатели, системы управления, а главное — бортовая центральная вычислительная машина — компьютер, без которого невозможно управление кораблем».

По его оценке, маловероятно, что в «Роскосмосе» «найдется тот, кто возьмет на себя ответственность за возвращение трех космонавтов на поврежденном корабле». Струговец допускает, что на замену «Союзу МС-22» может быть отправлен «Союз МС-23».