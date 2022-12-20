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50 минут назад

В России рассказали об угрозе «бани» в «Союзе МС-22»

Lenta.ru

В результате утечки в системе терморегулирования на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» российский экипаж лишился корабля-спасателя. Об угрозе «бани» в российском корабле рассказал на страницах «Известий» эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

Эксперт о ситуации с "Союзом": "Россия потеряла корабль-спасатель"
Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

«Главный вывод из произошедшей ситуации: теперь на МКС нет корабля-спасателя для трех членов экипажа», — пишет автор.

По его словам, такую роль «Союз МС-22» играл для «прилетевших на нем российских космонавтов [Сергея] Прокопьева и [Дмитрия] Петелина, а также астронавта из США Франциско Рубио».

Эксперт напомнил, что повреждение в системе терморегулирования привело к росту температуры внутри приборно-агрегатного отсека корабля, внутри которого «расположены двигатели, системы управления, а главное — бортовая центральная вычислительная машина — компьютер, без которого невозможно управление кораблем».

Назван запасной план эвакуации космонавтов с «Союза»

По его оценке, маловероятно, что в «Роскосмосе» «найдется тот, кто возьмет на себя ответственность за возвращение трех космонавтов на поврежденном корабле». Струговец допускает, что на замену «Союзу МС-22» может быть отправлен «Союз МС-23».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что США и американский экипаж МКС предложили помощь в связи с разгерметизацией системы охлаждения «Союза МС-22».

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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