Как проверить максимальный объем оперативной памяти на Windows, Linux и Mac

Оперативная память — важнейший компонент компьютера, без которого система практически неспособна нормально работать. Обновление оперативной памяти — не менее важный аспект техобслуживания, но перед покупкой новых плашек всегда нужно знать, какой объем оперативки поддерживает ваш компьютер. Портал makeuseof.com рассказал, как это сделать.