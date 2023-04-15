Лучшие эмуляторы Android для Windows и macOS

Тестирование и разработка приложений для Android — это интересное и весьма раздражающее занятие одновременно. Многие производители зачастую вносят свои правки в операционную систему, из-за чего оптимизировать программы под каждое возможное устройство тяжело. Но эту задачу облегчают эмуляторы Android для компьютеров. Портал AndroidPolice собрал список лучших эмуляторов Android для Windows и Mac.

Фото: BlueStacks BlueStacks

Видео дня

LDPlayer предназначен преимущественно для эмуляции мобильных игр на Windows. Его легко установить, и вам не придется долго возиться с настройками: девятая версия программы использует Android 9, тогда как четвертая — Android 7. Интерфейс последней версии LDPlayer отличается от мобильного и больше похож на классический интернет-браузер, т.к. приложения открываются во «вкладках», которые расположены в верхней части экрана. LDPlayer поддерживает загрузку приложений из фирменного магазина LD Store или Google Play Store. Кроме того, эмулятор включает в себя некоторые стандартные приложения, вроде веб-браузера, менеджера файлов, галереи, книги контактов и сообщений.

Сам по себе LDPlayer бесплатен, однако премиальная подписка (годовая или ежемесячная) убирает рекламные баннеры и немного снижает нагрузку на систему, что, в теории, обеспечит чуть лучший уровень производительности. На бесплатном тарифе некоторые игры могут подтормаживать.

Bliss OS — это open-source оперативная система на базе Android, которая поддерживается как на Windows, так и на платформах Mac. Последняя стабильная версия системы использует Android 9; экспериментальная — Android 11. Bliss OS можно поставить несколькими способами, которые описаны в руководстве пользователя, однако все они достаточно простые. Операционная система ощущается как стандартный Android, вплоть до многих аналогичных функций, вроде открытий уведомлений свайпом вниз.

По визуальному дизайну и функционалу NoxPlayer похож на LDPlayer: разница лишь в том, что первый также доступен и на Mac. Помимо этого, NoxPlayer отличается гораздо более плавной работой, без каких-либо подтормаживаний в играх. Последняя стабильная версия эмулятора использует Android 7.1.2, но если вам нужно что-то современнее, то бета-версия использует Android 9. NoxPlayer поддерживает загрузку приложений через собственный медиацентр; программа распространяется по бесплатной модели, однако платная подписка (ежемесячная, ежеквартальная или годовая) убирает рекламу и плашку рекомендованных игр из поисковой строки.

Genymotion не слишком подходит для мобильных игр, но станет отличным эмулятором для тех, кому нужно протестировать Android-приложения на компьютере. Программа включает в себя все необходимые инструменты для проверки совместимости с разными версиями Android (от 5 до 10) и моделями устройств. Практически каждый параметр виртуальной оболочки можно настроить под специфические нужды: от размера экрана и стиля окон до объема памяти. Genymotion не поддерживает интернет-браузер и магазин приложений, но вы легко можете загрузить новые программы, просто перетащив apk-файл в окно эмулятора.

MEmu, как и LDPlayer, сфокусирован на мобильных играх — он даже организует приложения точно таким же образом, по вкладкам. Это быстрый эмулятор, который обеспечивает плавный игровой процесс, однако его нельзя назвать самым стабильным: периодически MEmu зависает при запуске игр и выпадает с ошибкой. Помимо этого, по умолчанию система использует китайский язык — если вы хотите переключиться на английский, придется залезть в настройки. Актуальная версия MEmu построена на базе Android 7.1.2, но вы можете выбрать другую через встроенное приложение Multi-MEmu. Эмулятор включает в себя несколько стандартных приложений, вроде браузера Chrome, менеджера файлов и магазина Google Play Store — остальные можно загрузить через поисковую строку или apk-файлы.

Prime OS — самостоятельная операционная система на базе Android 11, которая отличается великолепным настольным интерфейсом и быстродействием. Переключение между приложениями внутри эмулятора работает примерно так же, как и на Windows: вкладки располагаются в нижней части экрана на панели задач, благодаря чему активные программы легко менять. Быстрая клавиша, позволяющая закрыть все приложения, тоже удобна.