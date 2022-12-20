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12 минут назад

Эксперт назвал способ отличить фишинговый сайт банка от настоящего

Алиса Селезнёва

Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев советует внимательно читать название ссылки банка при переходе. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт назвал способ отличить фишинговый сайт банка от настоящего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, нужно также приучить себя не переходить по ссылкам из писем.

«Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. Как правило, можно отличить. Также не нужно кликать на ссылки, которые присылают в сообщениях — зайдите сами на сайт компании через поиск, если необходимо проверить какую-то информацию», - пояснил Лебедев.

Ранее Центральный Банк России сообщил о том, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли у россиян 3,973 млрд рублей. По данным регулятора, по сравнению с таким же периодом прошлого года общий размер ущерба вырос на 23,9%. При этом доля психологического манипулирования жертвой в процессе хищения выросла до 54,1%. В третьем квартале прошлого года она составляла 41%.

В Банке России также предупредили, что мошенники активно звонят россиянам, представляясь полицейскими. Злоумышленники даже могут направить в мессенджер или на электронную почту фотографию поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, чтобы убедить жертву передать им персональные данные, отмечает регулятор.

Наука и техника,Анатолий Лебедев,Банк России,
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