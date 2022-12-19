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17 минут назад

Маска пригласили в Европарламент по поводу Twitter

Елена Прошина

Глава Европарламента Роберта Метсола пригласила нового директора Twitter — миллиардера Илона Маска — для дачи разъяснений о политике социальной сети. Об этом сообщает Politico.

Маска пригласили в Европарламент по поводу Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Метсола направила соответствующее письмо Маску 19 декабря. В нем она попросила его приехать в Брюссель, чтобы провести «откровенный обмен мнениями» с законодателями.

«Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и предоставляет возможность для гражданского дискурса. Соцсеть не должна невольно становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации», — приводятся в материале слова Метсолы.

Она рассчитывает, что Маск выступит в ЕП с разъяснениями, касающимися политики принадлежащего теперь ему Twitter. При этом пока неизвестно примет ли бизнесмен предложение или нет.

Наука и техника,Европарламент,ЕС,
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