Маска пригласили в Европарламент по поводу Twitter

Глава Европарламента Роберта Метсола пригласила нового директора Twitter — миллиардера Илона Маска — для дачи разъяснений о политике социальной сети. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Метсола направила соответствующее письмо Маску 19 декабря. В нем она попросила его приехать в Брюссель, чтобы провести «откровенный обмен мнениями» с законодателями.

«Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и предоставляет возможность для гражданского дискурса. Соцсеть не должна невольно становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации», — приводятся в материале слова Метсолы.