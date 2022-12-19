Археологи нашли доказательство существование библейского царя Езекии

Археологи обнаружили упоминание царя Езекии на каменном артефакте VIII века до нашей эры. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

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Езекия был 13-м царем Иудеи из династии дома Давида. Основным источником информации о нем является текст Библии, а археологических свидетельств существует не так много.

Около десяти лет назад израильские археологи Эли Шукрон и Ронни Райх обнаружили фрагмент известняка возле искусственного бассейна в туннеле Силоам, в куче мусора, содержащей черепки глиняной посуды, датируемые VIII веком до нашей эры, а также грязь и камни. На нем была выбита некая надпись, и теперь специалисты по древнему ивриту смогли ее расшифровать. Надпись упоминает царя Езекию и его достижения, что соответствует библейскому отрывку из второй Книги царств, где Езекия несколько раз отмечается в связи со строительством бассейнов и туннелей. Известняк же был расположен именно в древнем искусственном бассейне в районе источника Гихон.

Надпись сохранилась лишь частично, но ученые реконструировали ее как «Езекия сделал купальню в Иерусалиме», при этом царское имя и слово «купальня» сохранились отчетливо. Вероятно, это была монументальная надпись на общественном здании.