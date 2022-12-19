В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
11 минут назад

Израильские археологи нашли доказательство существование библейского царя Езекии

Газета.Ru

Археологи обнаружили упоминание царя Езекии на каменном артефакте VIII века до нашей эры. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Археологи нашли доказательство существование библейского царя Езекии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Езекия был 13-м царем Иудеи из династии дома Давида. Основным источником информации о нем является текст Библии, а археологических свидетельств существует не так много.

Около десяти лет назад израильские археологи Эли Шукрон и Ронни Райх обнаружили фрагмент известняка возле искусственного бассейна в туннеле Силоам, в куче мусора, содержащей черепки глиняной посуды, датируемые VIII веком до нашей эры, а также грязь и камни. На нем была выбита некая надпись, и теперь специалисты по древнему ивриту смогли ее расшифровать. Надпись упоминает царя Езекию и его достижения, что соответствует библейскому отрывку из второй Книги царств, где Езекия несколько раз отмечается в связи со строительством бассейнов и туннелей. Известняк же был расположен именно в древнем искусственном бассейне в районе источника Гихон.

Надпись сохранилась лишь частично, но ученые реконструировали ее как «Езекия сделал купальню в Иерусалиме», при этом царское имя и слово «купальня» сохранились отчетливо. Вероятно, это была монументальная надпись на общественном здании.

Это открытие имеет два важных следствия. Во-первых, ранее считалось, что иудейские цари не оставляли о себе памятных надписей, в отличие от других восточных правителей. Во-вторых, это доказывает, что в основе Ветхого завета лежат еврейские исторические документы и реальные хроники, а на фантазии проповедников.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители