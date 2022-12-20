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1 час назад

В Google разработали расшифровщик почерка врачей

Реальное времяиещё 1

Компания Google в ходе своей ежегодной конференции анонсировала новую утилиту, которая поможет пользователям распознать непонятный почерк врача и затем переведет его в цифровой текст. Об этом говорится на порталe TechCrunch.

В Google разработали расшифровщик почерка врачей
Фото: pixabay.compixabay.com

По информации источника, новая функция будет входить в состав Google Lens, которая уже встроена в поисковую систему. Чтобы опробовать нововведение пользователю нужно будет сфотографировать листок с врачебными рекомендациями, либо загрузить его из библиотеки фотографий. После этого функция обработает изображение и выделит на нем названия лекарств, которые упомянуты в примечании.

— Это будет вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов за счет увеличения количества людей в цикле, таких как фармацевты, — говорится в публикации.

Напомним, в Татарстане МТС запускает бета-версию магазина приложений AppBazar для ОС Android. В нем как российские, так и зарубежные разработчики смогут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы.

Наука и техника,Google,МТС,
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