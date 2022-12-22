В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
53 минуты назад

Шесть аналогов Adobe Lightroom: от профессиональных до любительских

Мария Иванова

По версии многих фотографов Adobe Lightroom считается лучшей программой для менеджмента и ретуши фотографий. Однако если раньше она распространялась по платной модели, то теперь право пользоваться Lightroom оплачивается ежемесячной подпиской, что подходит не для всех. Портал makeuseof.com собрал список аналогов Lightroom — как платных, так и бесплатных.

Шесть аналогов Adobe Lightroom: от профессиональных до любительских
Фото: AdobeAdobe

Capture One Pro

Видео дня

Capture One Pro — ближайший прямой аналог Lightroom. Внушительный ценник делает программу инструментом для профессиональных фотографов и тех, кто всерьез увлекается хобби, но взамен она предлагает впечатляющий функционал. Capture One Pro поддерживает RAW-файлы, снятые на более 600 моделей камер и 700 объективов. Инструментов для ретуши много, и они представлены наглядным интерфейсом. Для обычного пользователя Capture One Pro, пожалуй, будет перебором, однако разработчики предлагают бесплатный пробный период.

Darktable

Darktable — бесплатный open-source фоторедактор, который неплохо повторяет ключевые функции Lightroom. Программа хорошо подходит для организации архива фото и предлагает неплохие инструменты для редактирования. Darktable поддерживает RAW-файлы почти 700 моделей фотоаппаратов, а также имеет полезные мелочи, вроде профилей баланса белого и визуального шума. Конечно, интерфейс приложения оставляет желать лучшего, но поддержка пользовательских расширений компенсирует этот недостаток.

Adobe Bridge

Прежде чем Lightroom стала лидером в своей нише, многие профессиональные фотографы пользовались связкой из Photoshop и Bridge. Несмотря на свой возраст, программа все еще хороша: по факту, это одно из лучших бесплатных приложений Adobe. Оно позволяет составлять каталоги изображений, присваивать им рейтинги и ключевые слова, просматривать метаданные и так далее. Обработчик RAW-файлов не входит в состав Adobe Bridge, поэтому вам понадобится отдельный RAW-процессор и редактор.

DxO PhotoLab

PhotoLab — приложение для профи, которое стоит в одном ряду с Capture One. Оно поставляется в двух платных версиях: обычная предлагает стандартный набор инструментов, от обработки RAW-файлов до ретуши, тогда как элитная подкрепляет этот функционал при помощи ИИ, который снижает визуальный шум и размытие изображений. Но, как и Capture One, DxO PhotoLab имеет бесплатный пробный период.

Apple Photos и Google Photos

Об этих программах резоннее всего говорить совместно, т.к. они встроены в macOS и Android соответственно и предлагают схожий инструментарий. Разница кроется лишь в мелочах. Например, Google Photos работает исключительно через браузер, что не понравится части пользователей, однако имеет довольно мощный набор инструментов благодаря алгоритмам ИИ. Apple Photos же работает на десктопе и поддерживает широкий ассортимент RAW-файлов — в этом плане функционал Google Photos весьма ограничен. Тем не менее, обе программы совершенно бесплатны и наверняка помогут вам организовать библиотеку фотографий, если вы не хотите тратиться на профессиональные приложения для ретуши.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители