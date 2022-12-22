Шесть аналогов Adobe Lightroom: от профессиональных до любительских

По версии многих фотографов Adobe Lightroom считается лучшей программой для менеджмента и ретуши фотографий. Однако если раньше она распространялась по платной модели, то теперь право пользоваться Lightroom оплачивается ежемесячной подпиской, что подходит не для всех. Портал makeuseof.com собрал список аналогов Lightroom — как платных, так и бесплатных.

Фото: Adobe Adobe

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Capture One Pro — ближайший прямой аналог Lightroom. Внушительный ценник делает программу инструментом для профессиональных фотографов и тех, кто всерьез увлекается хобби, но взамен она предлагает впечатляющий функционал. Capture One Pro поддерживает RAW-файлы, снятые на более 600 моделей камер и 700 объективов. Инструментов для ретуши много, и они представлены наглядным интерфейсом. Для обычного пользователя Capture One Pro, пожалуй, будет перебором, однако разработчики предлагают бесплатный пробный период.

Darktable — бесплатный open-source фоторедактор, который неплохо повторяет ключевые функции Lightroom. Программа хорошо подходит для организации архива фото и предлагает неплохие инструменты для редактирования. Darktable поддерживает RAW-файлы почти 700 моделей фотоаппаратов, а также имеет полезные мелочи, вроде профилей баланса белого и визуального шума. Конечно, интерфейс приложения оставляет желать лучшего, но поддержка пользовательских расширений компенсирует этот недостаток.

Прежде чем Lightroom стала лидером в своей нише, многие профессиональные фотографы пользовались связкой из Photoshop и Bridge. Несмотря на свой возраст, программа все еще хороша: по факту, это одно из лучших бесплатных приложений Adobe. Оно позволяет составлять каталоги изображений, присваивать им рейтинги и ключевые слова, просматривать метаданные и так далее. Обработчик RAW-файлов не входит в состав Adobe Bridge, поэтому вам понадобится отдельный RAW-процессор и редактор.

PhotoLab — приложение для профи, которое стоит в одном ряду с Capture One. Оно поставляется в двух платных версиях: обычная предлагает стандартный набор инструментов, от обработки RAW-файлов до ретуши, тогда как элитная подкрепляет этот функционал при помощи ИИ, который снижает визуальный шум и размытие изображений. Но, как и Capture One, DxO PhotoLab имеет бесплатный пробный период.