Шесть аналогов Adobe Lightroom: от профессиональных до любительских

Capture One Pro — ближайший прямой аналог Lightroom. Внушительный ценник делает программу инструментом для профессиональных фотографов и тех, кто всерьез увлекается хобби, но взамен она предлагает впечатляющий функционал. Capture One Pro поддерживает RAW-файлы, снятые на более 600 моделей камер и 700 объективов. Инструментов для ретуши много, и они представлены наглядным интерфейсом. Для обычного пользователя Capture One Pro, пожалуй, будет перебором, однако разработчики предлагают бесплатный пробный период.