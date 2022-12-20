"Роскосмос": США предложили вернуть на Землю экипаж "Союза МС-22" на своем корабле

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил в беседе с телеканалом "Россия 24", что американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" с Международной космической станции (МКС) на своем корабле. "Они (США. - "Газета.Ru") предлагают различные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов", - сказал он. По словам главы госкорпорации, в настоящее время в этом нет "никакой необходимости". Ранее Борисов заявлял, что американские космонавты проявили себя достойно, "протянув руку помощи" российским коллегам в ситуации с кораблем "Союз МС-22", когда у него пострадал радиатор внешней системы терморегулирования. В "Роскосмосе" сообщали, что установили место повреждения внешней обшивки пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-22". Отверстие в системе охлаждения размером меньше миллиметра. Температура на корабле находится в пределах допустимых значений. Резервный корабль, на котором экипаж "Союза МС-22" сможет вернуться на Землю, могут отправить на МКС к 19 февраля. Подробнее - в материале "Газеты.Ru". Экипаж корабля "Союз МС-22" состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.