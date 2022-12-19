Apple отменила выпуск сверхмощного Mac Pro с чипом M2 Extreme

Журналист и эксперт Марк Гурман заявил, что Apple, скорее всего, отказалась от планов по выпуску новых компьютеров Mac Pro на передовых чипах M2 Extreme. По его данным, производство чипов прекратили из-за сложности производства и высоких затрат.
M2 Extreme должен был быть оснащен 48 ядрами CPU и 152 ядрами GPU.
Тем не менее выпуск следующего поколения компьютеров Mac Pro все еще входит в планы Apple. Правда, теперь железо выйдет с менее мощными чипами.
Новые Mac Pro получат чип M2 Ultra, который будет поддерживать до 24 ядер CPU, 76 ядер GPU и 192 Гбайт оперативной памяти.
Кроме того, Гурман заявил, что M2 Pro Mac mini и M2 Ultra Mac Pro находятся в стадии активного тестирования и должны быть запущены в 2023 году, а 14-дюймовые и 16-дюймовые модели M2 Pro и M2 Max MacBook Pro появятся в начале нового года.