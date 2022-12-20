В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Телескоп ART-XC изучил свыше 1,5 тыс. активных ядер галактик и переменных звезд

ТАССиещё 2

Российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" изучил свыше 1,5 тыс. источников жесткого рентгена, в том числе несколько сотен активных ядер галактик и переменных звезд. Это является рекордом для космических миссий, изучающих данную часть спектра, сообщил во вторник заведующий лабораторией ИКИ РАН Сергей Сазонов.

Телескоп ART-XC изучил свыше 1,5 тыс. активных ядер галактик
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Уже сейчас подготовленный на базе наблюдений ART-XC каталог объектов, излучающих в жесткой части рентгеновского диапазона, превосходит по числу источников излучения, чувствительности и качеству данных аналогичные каталоги, подготовленные за 17 лет работы обсерватории "Интеграл", а также пять лет наблюдений на борту зонда Swift", - сказал Сазонов на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2022), проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.

Видео дня

Как и немецкий телескоп eROSITA, установленный на борту "Спектра-РГ", до конца февраля этого года ART-XC использовался научной командой обсерватории при составлении полного рентгеновского обзора неба. За все время работы миссии ART-XC успел пять раз полностью просканировать все ночное небо, после чего российские ученые переключили телескоп на исполнение новой программы наблюдений, инициированной после приостановки работы eROSITA.

Недавно ученые подвели итоги обзорной программы наблюдений и подготовили новый каталог объектов, изученных ART-XC за все пять циклов работы. В общей сложности, их число составило свыше 1,5 тыс., что вдвое больше, чем в предыдущей версии каталога. Около семи сотен из них составляют активные ядра галактик, в том числе почти две сотни блазаров, а также около 170 переменных звезд. Еще несколько сотен пока не подтвержденных объектов являются кандидатами на включение в этот каталог.

Уже сейчас, по словам Сазонова, российский телескоп получил больше данных, чем это сделали другие телескопы, работающие с жестким рентгеном. За все время работы миссии ученые рассчитывают изучить свыше 3 тыс. подобных источников, значительная часть которых находится на расстоянии более чем 4-5 млрд. световых лет от Млечного Пути. Их изучение поможет ученым понять, как менялся характер взаимодействий сверхмассивных черных дыр с центральными областями галактик с течением времени.

Новый век рентгеновской астрономии

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с очень высокой чувствительностью и угловым разрешением с конца 2019 года. На борту космического аппарата размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Первый обзор неба был успешно подготовлен инструментами "Спектра-РГ" в середине лета 2020 года. Астрономам удалось обнаружить на ночном небе свыше миллиона галактик и других объектов, излучающих в рентгене, подавляющее большинство которых было раньше неизвестно ученым. Работа немецкой части обсерватории была прекращена весной, телескоп eROSITA переведен в неактивный режим европейской стороной.

Наука и техника,Сергей Сазонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители