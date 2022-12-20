Телескоп ART-XC изучил свыше 1,5 тыс. активных ядер галактик

Российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" изучил свыше 1,5 тыс. источников жесткого рентгена, в том числе несколько сотен активных ядер галактик и переменных звезд. Это является рекордом для космических миссий, изучающих данную часть спектра, сообщил во вторник заведующий лабораторией ИКИ РАН Сергей Сазонов.

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"Уже сейчас подготовленный на базе наблюдений ART-XC каталог объектов, излучающих в жесткой части рентгеновского диапазона, превосходит по числу источников излучения, чувствительности и качеству данных аналогичные каталоги, подготовленные за 17 лет работы обсерватории "Интеграл", а также пять лет наблюдений на борту зонда Swift", - сказал Сазонов на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2022), проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.

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Как и немецкий телескоп eROSITA, установленный на борту "Спектра-РГ", до конца февраля этого года ART-XC использовался научной командой обсерватории при составлении полного рентгеновского обзора неба. За все время работы миссии ART-XC успел пять раз полностью просканировать все ночное небо, после чего российские ученые переключили телескоп на исполнение новой программы наблюдений, инициированной после приостановки работы eROSITA.

Недавно ученые подвели итоги обзорной программы наблюдений и подготовили новый каталог объектов, изученных ART-XC за все пять циклов работы. В общей сложности, их число составило свыше 1,5 тыс., что вдвое больше, чем в предыдущей версии каталога. Около семи сотен из них составляют активные ядра галактик, в том числе почти две сотни блазаров, а также около 170 переменных звезд. Еще несколько сотен пока не подтвержденных объектов являются кандидатами на включение в этот каталог.

Уже сейчас, по словам Сазонова, российский телескоп получил больше данных, чем это сделали другие телескопы, работающие с жестким рентгеном. За все время работы миссии ученые рассчитывают изучить свыше 3 тыс. подобных источников, значительная часть которых находится на расстоянии более чем 4-5 млрд. световых лет от Млечного Пути. Их изучение поможет ученым понять, как менялся характер взаимодействий сверхмассивных черных дыр с центральными областями галактик с течением времени.

Новый век рентгеновской астрономии

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с очень высокой чувствительностью и угловым разрешением с конца 2019 года. На борту космического аппарата размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.