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58 минут назад

Google представила переводчик неразборчивого почерка врачей

Газета.Ruиещё 2

Компания Google намерена раз и навсегда решить проблему плохого почерка врачей, интегрировав функцию перевода «каракулей» в понятный текст. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Google представила переводчик неразборчивого почерка врачей
Фото: GoogleGoogle

На своей ежегодной конференции IT-гигант объявил о том, что новая функция будет частью утилиты Google Lens, которая на данный момент встроена в поисковую систему. Пациент сможет сфотографировать рецепт от врача, а искусственный интеллект самостоятельно «разберет», что за лекарства были прописаны. Для реализации такого переводчика Google пришлось тесно сотрудничать с фармацевтами со всего мира.

Пока эта функция работает только на хинди, так как именно в Индии проживает наибольшее количество пользователей Google Lens. Однако компания планирует расширять географию переводчика, добавив в него английский и иные европейские языки, включая русский.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Google поздравила Аргентину с победой на ЧМ-2022 «пасхалкой» в поисковике. Если вбить в поиске «ЧМ-2022», «Чемпионат мира», «Катар 2022» или другие аналогичные запросы, то можно увидеть праздничный салют в цветах аргентинского флага.

Наука и техника,Google,
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