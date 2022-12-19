Россиянам назвали способ обезопасить себя от слежки через Smart TV

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя от слежки через телевизоры со Smart TV. Как сообщает пресс-служба организации, для этого гражданам достаточно отключить ACR — функцию автоматического распознавания контента.

Как отметил глава центра Сергей Бодров, ACR используется для идентификации рекламы, телешоу и фильмов, которые человек просматривается на своем телевизоре. Системой анализируется любой контент, в том числе полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, а также через проигрыватели DVD и Blu-Ray. Собранные данные используются для настройки таргетированной рекламы для конкретного пользователя.

Бодров также добавил, что в некоторых случаях телевизоры со Smart TV становятся целью киберпреступников. В частности, они могут использовать встроенный в устройство микрофон, чтобы прослушивать владельца устройства, а после использовать информацию в мошеннических целях.