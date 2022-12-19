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40 минут назад

Россиянам назвали способ обезопасить себя от слежки через Smart TV

Никита Бородкин

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя от слежки через телевизоры со Smart TV. Как сообщает пресс-служба организации, для этого гражданам достаточно отключить ACR — функцию автоматического распознавания контента.

Россиянам назвали способ обезопасить себя от слежки через Smart TV
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил глава центра Сергей Бодров, ACR используется для идентификации рекламы, телешоу и фильмов, которые человек просматривается на своем телевизоре. Системой анализируется любой контент, в том числе полученный через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, а также через проигрыватели DVD и Blu-Ray. Собранные данные используются для настройки таргетированной рекламы для конкретного пользователя.

Бодров также добавил, что в некоторых случаях телевизоры со Smart TV становятся целью киберпреступников. В частности, они могут использовать встроенный в устройство микрофон, чтобы прослушивать владельца устройства, а после использовать информацию в мошеннических целях.

При этом сама целевая атака на Smart TV вероятна в тех случаях, когда хакеры планируют целенаправленно нанести ущерб реальной или финансовой жизни определенного человека. В случае с обычными гражданами такое маловероятно, поскольку взлом телевизора это довольно сложный и затратный процесс.

Наука и техника,Сергей Бодров,
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