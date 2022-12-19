Россиянам рассказали о защите от слежки через Smart TV

«Отметим, что целевая атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то пользователя. А значит, он представляет какой-то серьезный интерес. В случае с обычными гражданами и для «развлечения» такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс», — пояснил эксперт.