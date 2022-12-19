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47 минут назад

В Роскачестве раскрыли, как обезопасить себя от слежки через телевизоры Smart TV

Газета.Ruиещё 1

Чтобы свести к минимуму потенциальное отслеживание своего телевизора со Smart TV, необходимо отключить ряд функций устройства. Об этом сообщили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Россиянам рассказали о защите от слежки через Smart TV
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Отключите функцию автоматического распознавания контента – ACR. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент – полученный через потоковые приставки, кабельное/эфирное телевидение и даже через проигрыватели DVD и Blu-Ray», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

По словам Бодрова, собранные данные могут использоваться для маркетинга и настройки таргетированной рекламы. Однако иногда телевизоры со Smart TV становятся целью киберпреступников — функция микрофона, присутствующая во многих моделях, позволяет осуществлять прослушку владельца устройства, чтобы затем использовать полученную информацию в мошеннических целях.

«Отметим, что целевая атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то пользователя. А значит, он представляет какой-то серьезный интерес. В случае с обычными гражданами и для «развлечения» такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс», — пояснил эксперт.

Наука и техника,Сергей Бодров,
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