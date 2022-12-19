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1 час назад

Инсайдер Гурман рассказал, какие новые устройства разрабатывает Apple

Газета.Ru

Apple активно разрабатывает сразу несколько мониторов, в том числе обновленный вариант дисплея Pro Display XDR, выпущенного в 2019 году. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своем информационном бюллетене.

Apple выпустит несколько новых мониторов
Фото: AppleApple

Ожидается, что новинки будут работать на собственном чипе Apple, что позволит им быть более независимыми устройствами — например, такой монитор может иметь поддержку голосового помощника Siri. Известно, что ранее Apple уже выпускала мониторы с процессорами — в Apple Studio Display установлен чип A13 Bionic как у iPhone 11.

Если новая версия Pro Display XDR получит чип, как утверждает Гурман, это может еще больше увеличить стоимость монитора — цена базовой версии устройства без подставки на текущий момент составляет $4999 (около 325 тыс. руб.). Дата выхода новых дисплеев и их стоимость пока остаются неизвестными.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple разрабатывает ноутбук с необычной алюминиевой клавиатурой с настраиваемыми иконками. Это станет возможным благодаря массиву светодиодов, встроенных в каждую клавишу — в зависимости от выставленной раскладки на клавишах будут отображаться нужные буквы или символы.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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