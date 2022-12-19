Apple выпустит несколько новых мониторов

Apple активно разрабатывает сразу несколько мониторов, в том числе обновленный вариант дисплея Pro Display XDR, выпущенного в 2019 году. Об этом сообщил репортер Bloomberg Марк Гурман в своем информационном бюллетене.

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Ожидается, что новинки будут работать на собственном чипе Apple, что позволит им быть более независимыми устройствами — например, такой монитор может иметь поддержку голосового помощника Siri. Известно, что ранее Apple уже выпускала мониторы с процессорами — в Apple Studio Display установлен чип A13 Bionic как у iPhone 11.

Если новая версия Pro Display XDR получит чип, как утверждает Гурман, это может еще больше увеличить стоимость монитора — цена базовой версии устройства без подставки на текущий момент составляет $4999 (около 325 тыс. руб.). Дата выхода новых дисплеев и их стоимость пока остаются неизвестными.