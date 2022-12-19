NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной Украины

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов.
Фото датируется 17 декабря. На снимке видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах.
16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.