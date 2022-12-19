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58 минут назад

NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины

Lenta.ruиещё 13

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов.

NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной Украины
Фото: NASANASA

Фото датируется 17 декабря. На снимке видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ сообщили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Наука и техника,Минобороны России,NASA,
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