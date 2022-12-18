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1 час назад

Twitter запретит «бесплатное продвижение» ряда других соцсетей на своей площадке

Газета.Ru

Компания Twitter сообщила, что запретит «бесплатное продвижение» на своей площадке ряда альтернативных социальных сетей, передает РИА Новости.

Twitter запретит «бесплатное продвижение» других соцсетей на своей площадке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении говорится о том, что в компании понимают, что многие пользователи Twitter активны на других социальных платформах, но отныне компания не разрешит «бесплатное продвижение определенных социальных медиаплатформ».

При этом в сообщении не пояснили, какие соцсети имеются в виду. Ранее Twitter уже заблокировал аккаунт соцсети Mastodon и начал ограничивать ссылки на посты, опубликованные в ней.

Ранее сообщалось, что Mastodon отслеживал перемещение личного самолета владельца Twitter Илона Маска. Именно с его официального аккаунта, а затем со ссылок, ведущих на его аккаунты, и начались блокировки.

Также стало известно, что в правилах Twitter появился новый пункт, согласно которому на платформе запрещено отслеживать геолокацию других людей в реальном времени.

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