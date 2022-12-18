Twitter запретит «бесплатное продвижение» других соцсетей на своей площадке

Компания Twitter сообщила, что запретит «бесплатное продвижение» на своей площадке ряда альтернативных социальных сетей, передает РИА Новости.

В заявлении говорится о том, что в компании понимают, что многие пользователи Twitter активны на других социальных платформах, но отныне компания не разрешит «бесплатное продвижение определенных социальных медиаплатформ».

При этом в сообщении не пояснили, какие соцсети имеются в виду. Ранее Twitter уже заблокировал аккаунт соцсети Mastodon и начал ограничивать ссылки на посты, опубликованные в ней.

Ранее сообщалось, что Mastodon отслеживал перемещение личного самолета владельца Twitter Илона Маска. Именно с его официального аккаунта, а затем со ссылок, ведущих на его аккаунты, и начались блокировки.