Когда выйдут новые модели MacBook Pro

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмэна, Apple планирует выпустить новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max «в начале следующего года». Первоначально предполагалось, что ноутбуки выйдут в этом году, но случилась задержка.

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Отмечается, что никаких серьёзных изменений в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro не будет. Можно ожидать только модернизированные варианты чипов и, возможно, более быструю оперативную память.