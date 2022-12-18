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42 минуты назад

Когда выйдут новые модели MacBook Pro

Ferra.ruиещё 1

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмэна, Apple планирует выпустить новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max «в начале следующего года». Первоначально предполагалось, что ноутбуки выйдут в этом году, но случилась задержка.

Когда выйдут новые модели MacBook Pro
Фото: ferra.ruferra.ru

Отмечается, что никаких серьёзных изменений в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro не будет. Можно ожидать только модернизированные варианты чипов и, возможно, более быструю оперативную память.

Гурмён также сказал, что новый iMac с чипом M3 «вероятно, выйдет не раньше конца 2023 года», не поделившись подробностями.

Наука и техника,Apple,
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