Когда выйдут новые модели MacBook Pro

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмэна, Apple планирует выпустить новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max «в начале следующего года». Первоначально предполагалось, что ноутбуки выйдут в этом году, но случилась задержка.
Отмечается, что никаких серьёзных изменений в новых 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro не будет. Можно ожидать только модернизированные варианты чипов и, возможно, более быструю оперативную память.
Гурмён также сказал, что новый iMac с чипом M3 «вероятно, выйдет не раньше конца 2023 года», не поделившись подробностями.