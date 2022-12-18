Российский космонавт оценил ситуацию на «Союзе»

«"Союз" — это корабль, на котором они прилетели и должны были улетать через полгода. Ходят слухи, что полетит туда корабль, который должен был полететь в апреле, вроде как должны его в январе запустить досрочно. Но если они полетят втроем, это проблему не решит. Если полетит один человек, то он сможет забрать только двоих. А третьего куда девать? Пока ничего не могу сказать. Это будет решение руководства, решение профессионалов. Как вариант, может быть, будет просить американцев, чтобы они своим Crew Dragon вывезли человека. Может быть, наши смогут два корабля туда послать», — сказал он.